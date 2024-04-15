Мішель: Країни G7 засудили повітряну атаку Ірану на Ізраїль

Президент Європейської ради Шарль Мішель за підсумками зустрічі лідерів країн G7 заявив, що її учасники засудили повітряну атаку Ірану на Ізраїль.
Про це Мішель написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".
За словами голови Євроради, лідери G7 також закликали сторони до стриманості.
"Разом із лідерами країн "Великої сімки" ми одноголосно засудили безпрецедентний напад Ірану на Ізраїль. Усі сторони повинні проявляти стриманість", – зазначив він.
Мішель додав, що країни G7 продовжать докладати зусиль для деескалації.
"Ситуація на Близькому Сході, включно з Ліваном, буде обговорюватися на Європейській Раді наступного тижня", – поінформував він.
Нагадаємо, у ніч на 14 квітня Іран масовано атакував Ізраїль за допомогою дронів і ракет.
В Армії оборони Ізраїлю повідомили, що Іран та проіранські сили у регіоні під час атаки 13-14 квітня випустили по Ізраїлю понад 300 повітряних цілей, з яких близько 170 складали ударні безпілотники, понад 30 – крилаті ракети і 120 – балістичні, майже усі їх збили.
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