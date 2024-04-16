Кемерон пояснив, чому Британія не може збивати ворожі дрони над Україною

Військово повітряні сили Великої Британії не можуть збивати ворожі дрони над Україною, як було в Ізраїлі.

Там не хочуть йти на ескалацію конфлікту НАТО з рф, сказав міністр МЗС Великої Британії Девід Кемерон в ефірі LBC.

"Ми зробили більше, ніж будь-яка інша країна окремо, щоб допомогти українцям. Ми підготували понад 60 тисяч українських військовослужбовців, ми першими надали їм протитанкову зброю, далекобійну артилерію та танки", - наголосив він.

Він заявив про ризики використання британських військових сил для прямої конфронтації з Москвою.

"Я думаю, що складність того, що ви пропонуєте, полягає в тому, що якщо ви хочете уникнути ескалації в плані ширшої європейської війни, думаю, слід уникати прямої взаємодії військ НАТО з російськими військами. Це може спричинити ескалацію ситуації", - вказав Кемерон.

Він вважає на краще підтримувати Україну фінансово, дипломатично та зброєю.

Міністр додав, що використання літаків "не обов'язково є найкращим способом збивати ракети й безпілотники, системи протиповітряної оборони є більш ефективними".

Кемерон наголосив, що для України існує велика потреба у ППО. Зокрема, систем Patriot.