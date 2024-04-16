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Веніславський розповів, які транспортні засоби можуть бути вилучені на потреби ЗСУ

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У новому законі про мобілізацію в Україні з'явилась норма, яка не суперечить Конституції, про можливість передачі на потреби Збройних сил деяких транспортних засобів.

Про це розповів представник Комітету з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Федір Веніславський, пише Апостроф з посиланням на OBOZ.UA.

За його словами, відбирати легкові авто на потреби ЗСУ в українців не будуть, хоч у період воєнного стану відповідна процедура допускається. У новий закон додали можливість передачі для армії специфічних транспортних засобів.

"Конституція України допускає обмеження прав свобод людини і громадянина. В тому числі, акцентую вашу увагу, в питаннях володіння і користування, розпорядження своєю власністю, держава може обмежити це право в умовах воєнного стану. Це правило, за великим рахунком, існує в нинішньому законі про мобілізацію, яке передбачає можливість мобілізації транспортних засобів підприємств, організацій і громадян", - повідомив він.

Йдеться про або тимчасове, або безповоротне вилучення авто, проте з компенсацією його вартості. При цьому у документі конкретизували, що якщо транспорт є єдиним джерелом забезпечення існування людини, то його не вилучать.

"Також передбачено, щоб не було ситуації, коли в людини єдиний транспортний засіб і його можна було вилучити - цього не буде. Але якщо є більше транспортних засобів, ніж один, якщо вони можуть потенційно бути пристосовані до виконання завдань сектору безпеки і оборони, то вони можуть бути вилучені", - пояснив Веніславський.

Він уточнив, що армія потребує лише вантажні автомобілі, на яких можна перевозити боєприпаси.

"І про позашляховики, які також можуть допомагати при виконанні тих чи інших завдань в умовах бездоріжжя. Легкових транспортних засобів точно в таких потребах немає. Тому ніхто не буде вилучати звичайні автомобілі легкові, які є в громадян", - додав представник комітету.

Веніславський
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