Тимченко: Зараз в енергетиці найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення

В результаті останніх масованих ударів російських агресорів по Україні в енергетиці виникла найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю американському телеканалу CNN у вівторок, 16 квітня.
"Три тижні тому ми пережили найбільшу атаку по нашій інфраструктурі. Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Звісно, зараз найскладніші часи з початку повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань", – сказав він.
Очільник енергохолдингу наголосив що основна проблема зараз – відсутність достатньої кількості систем ППО.
"І це головна проблема. Ми можемо відновити електростанції, привезти додаткове обладнання, але ми не знаємо що буде наступного дня", – підкреслив Тимченко.
Він додав, що наразі ситуація більш менш стабільна завдяки теплій погоді й імпорту електроенергії з Європи, але коли почнеться літня спека – дефіцит в енергосистемі може збільшуватись.
"У нас просто скоро не буде що відновлювати. Дуже терміново країні потрібна поставка систем ППО для захисту цивільної інфраструктури та населення", – резюмував Тимченко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023