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Тимченко: Зараз в енергетиці найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення

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В результаті останніх масованих ударів російських агресорів по Україні в енергетиці виникла найскладніша ситуація з початку повномасштабного вторгнення. Про це сказав генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко в інтерв’ю американському телеканалу CNN у вівторок, 16 квітня.

"Три тижні тому ми пережили найбільшу атаку по нашій інфраструктурі. Ми втратили 80% доступних потужностей після перших двох атак. Звісно, зараз найскладніші часи з початку повномасштабного вторгнення з точки зору енергозабезпечення країни та масштабу руйнувань", – сказав він.

Очільник енергохолдингу наголосив що основна проблема зараз – відсутність достатньої кількості систем ППО.

"І це головна проблема. Ми можемо відновити електростанції, привезти додаткове обладнання, але ми не знаємо що буде наступного дня", – підкреслив Тимченко.

Він додав, що наразі ситуація більш менш стабільна завдяки теплій погоді й імпорту електроенергії з Європи, але коли почнеться літня спека – дефіцит в енергосистемі може збільшуватись.

"У нас просто скоро не буде що відновлювати. Дуже терміново країні потрібна поставка систем ППО для захисту цивільної інфраструктури та населення", – резюмував Тимченко.

енергетика, Тимченко
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