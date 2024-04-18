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Експерти пояснили, чому в України можуть стримко підскочити ціни

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Девальвація гривні, яка спостерігається останнім часом, може спричинити зростання цін в Україні.

Про це йдеться в матеріалі "Апострофа".

У квітні долар стрімко дорожчає, і його курс вже незабаром може сягнути 40 гривень і навіть більших показників. Традиційно в Україні збільшення курсу долара супроводжується прискоренням інфляції, тож ціни найближчим часом можуть значно зрости.

Але однозначної відповіді на це питання немає.

Справа в тому, що у березні річна інфляція склала лише 3,2%, при тому, що курс долара до гривні зріс майже на 7%.

"Тобто інфляція та курс долара не такі вже й пов'язані, - пояснив "Апострофу" засновник інвестиційної групи "Універ" Тарас Козак. – Низька інфляція у нас через те, що падають ціни на товари, вироблені в Україні. Це і продукти харчування, наприклад, борщовий набір, яйця, м'ясо тощо, які мало прив'язані до курсу".

Втім, за його словами, якщо долар подолає рубіж 40 гривень, у ціни на імпортні товари закладатиметься ще більша маржа в очікуванні ще більшого зростання. При цьому ціни на товари українського виробництва зростатимуть повільніше.

Директор аналітичного відділу інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій, у свою чергу, не виключає, що після помірної інфляції в перші місяці 2024 року ціни в квітні можуть зростати більшими темпами, проте не лише через зростання курсу долара.

"Насамперед тому, що суттєво зросла мінімальна зарплата (з 7100 гривень до 8000 гривень з 1 квітня, - "Апостроф"), через що витрати бізнесу дещо збільшилися, і вони їх закладатимуть у ціни, - пояснив експерт у розмові з виданням. - Чи вплине подорожчання долара на ціни? Очевидно, що так, але поки що складно сказати, на скільки, оскільки воно більшою мірою впливає через очікування – якщо бізнес чекатиме, що долар і надалі зростатиме, то це зростання він закладатиме у свої ціни”.

продукти, ціни
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