Урядовий портал: За певних підстав у школах і садочках діти можуть отримати пільгове харчування

Українські школярі та діти дошкільного віку можуть отримати пільгове харчування у школах і садочках відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.
Для отримання пільг, діти повинні мати певні підстави, такі як матеріальна потреба або належність до певних категорій соціального захисту. Конкретні умови отримання пільгового харчування можуть визначатися відповідно до вказаних документів і рішень.
Організація шкільного харчування на пільгових умовах в школах України відбувається відповідно до:
Більше про те, які категорії дітей можуть харчуватись за пільговими цінами, можна дізнатись в інфографіці, яку підготував уряд.
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