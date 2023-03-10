Експерт: Влада Грузії зареєструвала два законопроєкти "про іноагентів", а відкликати пообіцяла один

Хоча правляча партія Грузії заявила про відкликання ухваленого в першому читанні законопроєкту "про іноагентів", за законами це не можна буде зробити.
Конституціоналіст Вахушті Менабде вказав, що ухвалений у першому читанні закон відкликанню не підлягає, передає "Грузія online".
Влада зареєструвала два проєкти, а відкликати пообіцяла один. І це саме той, з яким це неможливо зробити. Другий законопроєкт передбачає жорсткіше покарання для "іноагентів". Його можливо відкликати, якщо всі його ініціатори зверніться з таким проханням до парламенту.
"Немає процедури відкликання проєкту, що пройшов перше читання. Такий законопроєкт має бути винесений на голосування і відхилений", - заявила вона. "Вони відступили лише на словах. Неможливо відкликати проєкт, ухвалений у першому читанні", – додав неурядовий експерт Сергі Капанадзе.
Опозиційна депутатка Ані Цитлідзе пояснила, що навіть у разі відхилення проєкту комітетами та сесійною залою є можливість повернутися до його розгляду протягом місяця.
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