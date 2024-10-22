Григорий Козловский и «Рух» поддержали раненых военных медоборудованием на 10 миллионов

Григорий Козловский - основатель и почетный президент ФК "Рух", бизнесмен, меценат

Григорий Козловский, известный меценат и основатель ФК «Рух», вместе с командой продолжает активно поддерживать украинских военных. Они объявили о новом благотворительном шаге - выделении 10 миллионов гривен на закупку медицинского оборудования для реабилитационного центра на базе комплекса Emily Resort. Это оборудование позволит оказывать бесплатную помощь раненым защитникам и гражданским, усиливая проект, который функционирует с 2022 года.

Григорий Козловский вместе с «руховцами» и Emily Resort всегда активно реагируют на вызовы, стоящие перед украинцами и ВСУ. Они оказывают помощь как на фронте, так и в вопросах восстановления здоровья гражданских и военных. Меценат и его команда не остаются равнодушными, способствуя как в поставках необходимого для войска, так и в организации медицинской поддержки и реабилитации.

«Реабилитационный процесс у военных проходит в несколько этапов. В частности, сначала происходит консультация у специалистов, во время которой врач определяет диагноз. После этого собственно начинается процесс реабилитации на мощностях комплекса Emily и Академии «Руха». Поэтому теперь этот проект будет усилен современным дорогостоящим медицинским оборудованием», - рассказал Григорий Козловский.

Григорий Козловский отметил, что этот проект имеет целью качественную реабилитацию и поддержку тех, кто пострадал из-за войны. Центр будет оказывать бесплатную помощь раненым военным и гражданским украинцам. А новое оборудование значительно улучшит возможности реабилитации.

«Работаем на благо страны, чтобы помочь нашим раненым защитникам и гражданским восстановить здоровье. Это наша общая миссия», - отметил Козловский.

Григорий Петрович Козловский вместе с ФК «Рух» и комплексом Emily Resort ранее выделили 6 миллионов гривен на важные гуманитарные проекты. Финансовая помощь пошла на протезирование военных и гражданских в Superhumans Center и фонде «Unbroken», а также на восстановление больницы «Охматдет». С начала войны меценат и его команда поддерживают ВСУ и организовывают благотворительные мероприятия для пострадавших детей. Благотворительная организация «Рух у майбутнє» также организовывает спортивные турниры и праздники для детей-сирот и переселенцев, финансирует обучение медиков.