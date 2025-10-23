Войти

Григорий Козловский — архитектор успеха «Руха»: 9 побед за уик-энд и большие планы на будущее

Григорий Козловский — архитектор успеха «Руха»: 9 побед за уик-энд и большие планы на будущее

Воспитанники львовского клуба победили «Динамо» и «УФК-Кривбасс», подтвердив лидерство в общекомандном зачете. Команды Академии «Руха» в эти выходные провели четыре матча 7-го тура Про лиги, одержав четыре уверенные победы. Как отметил основатель клуба Григорий Козловский, его подопечные оказались сильнее киевского «Динамо» и днепровского «УФК-Кривбасс».

Результаты матчей:

  • «Рух» U-17 на выезде одержал важную победу над «Динамо» со счетом 2:1. Голами отметились Иванцов и Угрик.
  •  «Рух» U-15 также победил киевлян в гостевом матче – 2:0. Забивали Якимчук и Мартин.
  • В домашнем поединке «Рух» U-16 разгромил «УФК-Кривбасс» со счетом 7:0. Дубль оформил Дзюринец, еще по голу забили Федушко, Кодовбецкий, Буждиган, Бодак и Пономарев.
  • «Рух» U-14 одержал вторую победу над днепрянами – 2:0. Голы на счету Ляховского и Беруна.

 

Григорий Козловский: «Результаты очень радуют нас»

Основатель клуба Григорий Козловский высоко оценил выступления воспитанников и подвел промежуточные итоги нового формата соревнований:

«Ох, и насыщенным оказался у нас уик-энд: 10 матчей и 9 побед! Команды Академии «Руха» U-17 и U-15 одолели на выезде киевское Динамо. 

Воспитанники из категорий U-14 и U-16 уверенно победили «УФК-Кривбасс»».

Григорий Козловский отметил, что новый формат Про лиги оправдывает ожидания: «Однозначно он стал интереснее и конкурентнее! Однако еще много работы впереди, чтобы эти соревнования были еще лучше и были направлены на всестороннее развитие ребенка и прогресс юных футболистов».

 

Лидерство в общем зачете

Основатель «Руха» подчеркнул успешность системной работы клуба: «На данном этапе «Рух» – единоличный лидер в общекомандном зачете. Три из четырех команд на вершине таблиц. Это говорит о правильной и системной работе нашей команды: детей, тренеров, персонала, скаутинга, менеджеров и руководителей клуба».

Григорий Козловский также отметил успехи самых молодых возрастных категорий, которые представляют Украину на международных турнирах в Словении и Польше.

 

Следующие матчи

 

25 октября команды «Руха» продолжат борьбу в Про лиге. U-17 и U-15 примут дома «УФК-Кривбасс», а U-16 и U-14 встретятся на выезде с ДЮСШ «Кривбасс».

 

Ранее Григорий Петрович Козловский представил амбициозные планы развития Академии «Руха», которые предусматривают строительство современного комплекса на тысячу детей с крытым манежем, гибридными полями и трибунами на 1160 мест.

