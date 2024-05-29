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Міністри країн ЄС вперше обговорили можливість запровадження санкцій проти Ізраїлю

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Міністри закордонних справ Європейського союзу вперше обговорили можливість запровадження санкцій проти Ізраїлю через порушення міжнародного гуманітарного права в Секторі Газа.

Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін, його слова наводить Politico.

Минулої п’ятниці, 24 травня, Міжнародний суд ООН видав постанову, згідно з якою Ізраїль має припинити військову операцію в південній частині Сектора Гази.

Попри постанову, ізраїльські військові продовжили наступ на місто Рафах, а в неділю, 26 травня, завдали удару по табору біженців. Унаслідок атаки загинули щонайменше 45 осіб.

Цей інцидент став причиною ширшого засудження Ізраїлю з боку Євросоюзу та обговорення заходів впливу.

"Було досягнуто дуже чіткого консенсусу щодо необхідності підтримки міжнародних гуманітарних правових інститутів", — сказав Мартін.

За його словами, він уперше побачив "серйозну дискусію" про санкції щодо Ізраїлю.

При цьому поки немає консенсусу між тими, хто говорить про необхідність санкційного підходу, і тими, хто або виступає проти, або дотримується іншої думки.

"Одним із висновків було скликати засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, щоб висловити нашу серйозну заклопотаність і домогтися від Ізраїлю відповіді в плані виконання постанов Суду", — додав Мартін.

Ізраїль, Мартін
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