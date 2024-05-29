Міністри країн ЄС вперше обговорили можливість запровадження санкцій проти Ізраїлю

Міністри закордонних справ Європейського союзу вперше обговорили можливість запровадження санкцій проти Ізраїлю через порушення міжнародного гуманітарного права в Секторі Газа.
Відповідну заяву зробив міністр закордонних справ Ірландії Міхал Мартін, його слова наводить Politico.
Минулої п’ятниці, 24 травня, Міжнародний суд ООН видав постанову, згідно з якою Ізраїль має припинити військову операцію в південній частині Сектора Гази.
Попри постанову, ізраїльські військові продовжили наступ на місто Рафах, а в неділю, 26 травня, завдали удару по табору біженців. Унаслідок атаки загинули щонайменше 45 осіб.
Цей інцидент став причиною ширшого засудження Ізраїлю з боку Євросоюзу та обговорення заходів впливу.
"Було досягнуто дуже чіткого консенсусу щодо необхідності підтримки міжнародних гуманітарних правових інститутів", — сказав Мартін.
За його словами, він уперше побачив "серйозну дискусію" про санкції щодо Ізраїлю.
При цьому поки немає консенсусу між тими, хто говорить про необхідність санкційного підходу, і тими, хто або виступає проти, або дотримується іншої думки.
"Одним із висновків було скликати засідання Ради асоціації ЄС-Ізраїль, щоб висловити нашу серйозну заклопотаність і домогтися від Ізраїлю відповіді в плані виконання постанов Суду", — додав Мартін.
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