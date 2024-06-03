Мелоні підтвердила участь президента України у саміті G7

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у саміті «Групи семи», що відбудеться 13-15 червня в Італії.

Про це заявила прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні.

Мелоні підтвердила участь президента України Володимира Зеленського у саміті G7. Втім вона не уточнила, чи буде український лідер в Італії особисто, чи долучиться по відеозв'язку.

При цьому чиновниця зауважила, що на саміт запрошено щонайменше п'ятнадцять країн і міжнародних інституцій, окрім лідерів учасників Групи та Папи Римського.

Раніше Politico писало, що Володимир Зеленський має намір взяти участь у святкуванні 80-ї річниці висадки союзників у Нормандії (Франція) 6 червня, а також у зустрічі «Великої сімки» в Італії.