Плетенчук: У порту росіяни тримають свої підводні човни у напівзануреному положенні

росіяни тримають у напівзануреному положенні свої підводні човни, що не типово для звичайного перебування в порту, але це робиться для максимального захисту цих носіїв. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

За словами Плетенчука, коли російські кораблі виходять у море, їхні рухи реєструються, хоча вони важко відстежуються у водах Чорного моря.

Водночас, їм майже неможливо зайти у північну частину Чорного моря через обмежену глибину, ймовірність таких маневрів дуже мала.

"Випускають ракети вони з підводного положення, тому це досить складно робити.

Була інформація, що росіяни тримають свої підводні човни, фактично, у напівзануреному положенні. Що є нетиповим для перебування в порту. Але роблять максимум для того, щоб ці носії вберегти" - додав Плетенчук.