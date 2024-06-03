Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Плетенчук: У порту росіяни тримають свої підводні човни у напівзануреному положенні

205

росіяни тримають у напівзануреному положенні свої підводні човни, що не типово для звичайного перебування в порту, але це робиться для максимального захисту цих носіїв. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає УНН.

За словами Плетенчука, коли російські кораблі виходять у море, їхні рухи реєструються, хоча вони важко відстежуються у водах Чорного моря.

Водночас, їм майже неможливо зайти у північну частину Чорного моря через обмежену глибину, ймовірність таких маневрів дуже мала.

"Випускають ракети вони з підводного положення, тому це досить складно робити.

Була інформація, що росіяни тримають свої підводні човни, фактично, у напівзануреному положенні. Що є нетиповим для перебування в порту. Але роблять максимум для того, щоб ці носії вберегти" - додав Плетенчук.

Плетенчук
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 3 июня 2024
Воскресенье, 2 июня 2024
Суббота, 1 июня 2024
Пятница, 31 мая 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023