Платформа "Війна & Санкції" відновила свою роботу під егідою ГУР

Платформа "Війна & Санкції", створена командою Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) на початку повномасштабного вторгнення, офіційно відновила свою роботу під егідою Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР).

Раніше в ЗМІ з'являлися повідомлення про можливе закриття платформи. Причиною називали незадоволення західних партнерів переліком так званих "міжнародних спонсорів війни", що був ключовим елементом порталу "Війна & Санкції".

У березні 2024 публічний доступ до онлайн платформи НАЗК було закрито, агентство вийшло з заявою про передачу усіх даних Міжвідомчій робочій групі з питань реалізації державної санкційної політики України. У заяві йшлося про те, що усі санкційні реєстри, котрі вело НАЗК, потребують "унормування та визначення державних органів, відповідальних за їх функціонування".

У березні в ЗМІ з'явилися новини, що портал "Війна & Санкції" можуть передати ГУР, заявляли джерела з самого Управління та колишній очільник НАЗК Олександр Новіков.

Наразі на оновленому порталі, де зображений логотип ГУР, доступна детальна інформація про осіб, причетних до депортації українських дітей, іноземні компоненти, виявлені в російській зброї. Платформу планують поповнити списками осіб, які є або повинні потрапити під санкції, реєстром творів мистецтва, що належать підсанкційним особам, переліком портів та аеропортів, які сприяють російській агресії, базою даних іноземного промислового обладнання, яке використовується виробниками російської зброї.

Метою ресурсу називають стримування агресора, збереження життя мирного населення, притягнення до відповідальності спонсорів та співучасників російської агресії, зупинення терору.

Головне управління розвідки МОУ публічно не коментувало перезапуск платформи. Однак про подію висловилися інші представники української влади, зокрема керівник Офісу президента Андрій Єрмак, котрий заявив, що на новому порталі "користувачі можуть знайти дані про санкції у різних секторах, включаючи фінансовий, енергетичний, військовий та технологічний, а також дізнатися про ініціативи України щодо посилення санкційного тиску на агресора".

Переліку міжнародних спонсорів війни на оновленій платформі немає, але про можливу появу продукту, присвяченого міжнародному бізнесу, котрий зберігає присутність в РФ, натякає інтерфейс платформи, на якому розробники обіцяють запуск нових баз даних.

"Гадаю, це тільки початок. Хто знає, що ще згодом може з'явитися на порталі? У ГУР немає обмежень в зборі інформації про агресора та його поплічників, як це було у випадку з НАЗК. Можливо, іноземному бізнесу, який все ще продовжує працювати в рф і сплачувати там податки не варто розслаблятися", - зазначив колишній очільник НАЗК Олександр Новіков.