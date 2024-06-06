У Міненерго пояснили, чому зникає зв’язок при відключенні світла

Деякі регіони України відчувають проблеми з падінням зв'язку при відключенні світла. Причина – відсутність резервних видів живлення на основних вежах теле-, радіозв'язку та інтернет-зв'язку. Проте у Міненерго запевняють, що проблему намагаються вирішити.
Про це повідомив заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі національного телемарафону.
Він зазначив: відповідне питання порушувалося під час обстрілів ще рік тому.
"Ми будемо звертати увагу місцевих органів влади для того, щоб оперативно встановити додаткову резервну генерацію для веж теле-, радіо-, зв'язку. Це важливе питання. Ми на сьогодні маємо деякі звернення, дуже швидко реагуємо та співпрацюємо з колегами, які напряму бачать, де і яка проблематика виникає", – сказав заступник міністра.
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