Bloomberg: Доходи росії від продажу нафти зросли майже на 50%

У травні доходи росії від продажу нафти зросли майже на 50% у порівнянні з попереднім роком, що пов'язано з підвищенням цін на нафту та її адаптацією до міжнародних санкцій. Пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Податкові збори з нафтової промисловості росії минулого місяця досягли 7,1 млрд доларів, а загальний дохід від нафти та газу збільшився на 39% до 793,7 млрд рублів.

Підвищення доходів відбулося на тлі зростання цін на марку Urals, яка є основною експортною нафтою росії. У травні, базуючись на ціні Urals у 74,98 долар за барель, Міністерство фінансів визначило податки, порівняно з ціною 58,63 доларів рік тому. Незважаючи на обмеження цін від G7, знижка Urals до світового бенчмарку Brent стала меншою.

Заходи G-7, спрямовані на зниження доходів росії від нафти, які використовуються для фінансування військових дій проти України, включають обмеження доступу до західних судноплавних і страхових послуг, але залишають росію на світовому ринку. москва адаптувалася, використовуючи тіньовий флот танкерів продавши нафту азіатським країнам, пише Bloomberg.

Хоча місячний обсяг нафтогазових доходів знизився більш ніж на 35% через специфіку виплат податків, які сплачуються чотири рази на рік, російські нафтові доходи могли б бути ще вищими, якби не великі субсидії на внутрішні поставки дизеля та бензину. Ці субсидії, які в травні склали майже 202 млрд рублів, частково компенсують різницю в цінах на автопаливо в росії та за кордоном.

За прогнозами, цього року російська нафта торгуватиметься приблизно по 65 доларів за барель, що нижче за попередній прогноз у 71,30 долара. Ціни на газ також очікуються на рівні 252,80 долари за тисячу кубометрів, майже на 6% нижче за бюджетний прогноз.