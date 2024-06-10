НБУ: З початку повномасштабної війни рівень підроблення гривні залишається низьким

З початку повномасштабної війни рівень підроблення банкнот гривні залишається низьким – близько 2,1 підробленої купюри на один мільйон справжніх за підсумками 2023 року.

Про це розповів начальник управління організації виготовлення і захисту грошей Департаменту грошового обігу НБУ Валерій Строчков.

За його словами, громадянам та представникам бізнесу варто бути особливо пильними під час роботи з банкнотами старих зразків номіналом 200 та 500 гривень, оскільки їх найчастіше намагаються підробити шахраї.

"Найчастіше зловмисники підробляють та збувають, зокрема через заклади торгівлі, банкноти номіналом 200 гривень зразка 2007 року та 500 гривень зразка 2006 року. Тож банки, працюючи з клієнтами, мають фокусуватися на попередженні потрапляння в обіг саме підроблених банкнот старого зразка", - наголосив Строчков.

Він пояснив, що банкноти гривні зразків 2014-2019 років мають інноваційні оптично-змінні елементи, які касові працівники та громадяни можуть легко перевірити, натомість зловмисникам їх складно підробити.

Водночас, Строчков зазначив, що у країнах Євросоюзу цей показник був майже у вісім разів вищим.