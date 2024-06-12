Береза: Кабмін забороняє громадам перераховувати кошти іншим громадам для будівництва фортифікаційних споруд

Кабінет міністрів забороняє громадам перераховувати кошти іншим громадам для будівництва фортифікаційних споруд. Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, продемонструвавши відповідні листи від Міністерства фінансів.

«Коли Кабмін, який повинен займатися побудовою оборонних споруд, заважає їх робити і не дає робити це в тих місцях, де наступ ворога найвірогідніший, то в мене запитання: на кого працюють ці люди? В мене з’явилося два листа Мінфіна про заборону переказів коштів від одних муніципалітетів іншим для влаштування фортифікаційних споруд. Абсурд в забороні допомагати муніципалітетам один одному. Це взагалі маячня, такого не може бути. Ми навпаки повинні допомагати один одному для того, щоб розбудовувати систему захисту», - заявив Борислав Береза.

Один з листів, які показав Береза, забороняє Броварській громаді Київської області переказувати гроші до бюджету Білопільської громади Сумської області на оплату послуг зі встановлення бетонних протитанкових пірамід.

Іншим листом Мінфін заборонив Київській міській раді допомагати Чернігівщині будувати укріплення.

«В листі йдеться про те, що на відновлення інфраструктури міста перераховувати кошти можна, а на оборонні споруди – ні. В мене з’явилося відчуття, що там трохи поїхали глуздом. Коли люди таке роблять, в мене запитання: а що вони цим хотіли досягти?» - зазначив Береза.

Він припускає, що причини такого рішення можуть лежати в політичній площині.

«Коли я запитав у «злих язиків», в чому причина, мені з Кабміну сказали: а це щоб мери не піарилися. Вони просто вважають, що це піар для мерів. Не оборона України, а піар. Так само в кінці минулого року забрали військовий ПДФО. Щоб міста не допомагали військовим і не піарилися. Зараз ніхто нічого не купує, але щось і Кабмін не може зрозуміти, куди пішли ці гроші. Про мільйон дронів пам’ятаєте? На кінець травня держава повинна була забезпечити військових 416 тисячами дронів. А дала трохи більше 100 тисяч. Де ще 300 000?» - запитує екснардеп.

Борислав Береза підкреслює, що постанова Кабміна 1239, яка забороняє громадам допомагати одна одній, має бути скасована.

«Те, що відбувається, - це ганьба і злочин. Бо під час війни всі повинні займатися захистом країни, а не прорахуванням своїх можливостей переобратися знову. Тому ця постанова повинна бути скасована», - резюмував Береза.