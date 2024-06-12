Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Береза: Кабмін забороняє громадам перераховувати кошти іншим громадам для будівництва фортифікаційних споруд

207

Кабінет міністрів забороняє громадам перераховувати кошти іншим громадам для будівництва фортифікаційних споруд. Про це заявив народний депутат VIII скликання Борислав Береза, продемонструвавши відповідні листи від Міністерства фінансів.

«Коли Кабмін, який повинен займатися побудовою оборонних споруд, заважає їх робити і не дає робити це в тих місцях, де наступ ворога найвірогідніший, то в мене запитання: на кого працюють ці люди? В мене з’явилося два листа Мінфіна про заборону переказів коштів від одних муніципалітетів іншим для влаштування фортифікаційних споруд. Абсурд в забороні допомагати муніципалітетам один одному. Це взагалі маячня, такого не може бути. Ми навпаки повинні допомагати один одному для того, щоб розбудовувати систему захисту», - заявив Борислав Береза.

Один з листів, які показав Береза, забороняє Броварській громаді Київської області переказувати гроші до бюджету Білопільської громади Сумської області на оплату послуг зі встановлення бетонних протитанкових пірамід.

Іншим листом Мінфін заборонив Київській міській раді допомагати Чернігівщині будувати укріплення.

«В листі йдеться про те, що на відновлення інфраструктури міста перераховувати кошти можна, а на оборонні споруди – ні. В мене з’явилося відчуття, що там трохи поїхали глуздом. Коли люди таке роблять, в мене запитання: а що вони цим хотіли досягти?» - зазначив Береза.

Він припускає, що причини такого рішення можуть лежати в політичній площині.

«Коли я запитав у «злих язиків», в чому причина, мені з Кабміну сказали: а це щоб мери не піарилися. Вони просто вважають, що це піар для мерів. Не оборона України, а піар. Так само в кінці минулого року забрали військовий ПДФО. Щоб міста не допомагали військовим і не піарилися. Зараз ніхто нічого не купує, але щось і Кабмін не може зрозуміти, куди пішли ці гроші. Про мільйон дронів пам’ятаєте? На кінець травня держава повинна була забезпечити військових 416 тисячами дронів. А дала трохи більше 100 тисяч. Де ще 300 000?» - запитує екснардеп.

Борислав Береза підкреслює, що постанова Кабміна 1239, яка забороняє громадам допомагати одна одній, має бути скасована.

«Те, що відбувається, - це ганьба і злочин. Бо під час війни всі повинні займатися захистом країни, а не прорахуванням своїх можливостей переобратися знову. Тому ця постанова повинна бути скасована», - резюмував Береза.

оборона, Кабмін, Береза, громади
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 июня 2024
Вторник, 11 июня 2024
Понедельник, 10 июня 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023