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ЄІБ виділяє понад 1 млрд євро на програму кредитування українських малих і середніх підприємств

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Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) запускає кредитну програму для українських малих і середніх підприємств загальним бюджетом понад 1 млрд євро.

Як пише delo.ua, про це повідомила президентка ЄІБ Надія Кальвіно в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

За її словами, є очевидна потреба в посиленні колективних зусиль щодо підвищення стійкості та відновлення. Україна стане одним із найбільших проєктів відновлення в Європі на роки вперед.

"У Берліні ми підписали й оголосили кілька нових проєктів та інвестиційних ініціатив, що підтримуються нашими партнерами з Європейської Комісії. Це включає місцеву інфраструктуру, підтримку національної газопостачальної компанії "Нафтогаз України" в декарбонізації та диверсифікації джерел енергії, розширення діяльності в Україні провідної програми ЄС з консультаційних послуг (JASPERS) і надання нових гарантій для залучення понад 1 млрд євро у вигляді кредитів для українських малих і середніх підприємств", - сказала Кальвіно за підсумками Конференції з відновлення України в Берліні.

Вона зазначила, що група ЄІБ є основним інвестиційним партнером України. Від початку війни фінансова структура вже надала понад 2 млрд євро на нагальні потреби - для відновлення національної інженерної та соціальної інфраструктури, енергетичних об'єктів, підтримки бізнесу, особливо малого та середнього.

Щодо озвученої нової програми підтримки МСБ, Кальвіно наголосила, що "надання підтримки ЄС фінансовим установам для розблокування кредитування для таких підприємств має вирішальне значення для їхнього виживання та, звісно, пом'якшення впливу війни на приватний сектор та економіку загалом".

Завдяки угоді, підписаній у Берліні у вівторок, 11 червня, Європейська Комісія та група ЄІБ розблокують понад 1 млрд євро кредитних коштів для місцевих підприємств в Україні, допомагаючи їм отримати доступ до кредитів на вигідних умовах і підвищити власну стійкість.

Президентка ЄІБ повідомила, що особлива увага буде зосереджена на найбільш постраждалих від війни підприємствах (стартапи, жінки в бізнесі, молоді підприємці), а також на тих бізнесах, що належать внутрішньо переміщеним особам, ветеранам і тим, хто їх працевлаштовує.

"Ми надаємо часткові портфельні гарантії місцевим банкам та іншим фінансовим посередникам в Україні з метою поліпшення умов кредитування, забезпечуємо в такий спосіб більш широкий доступ до фінансування для малих і середніх підприємств", - повідомила Кальвіно.

ЄІБ, Кальвіно
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