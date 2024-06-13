Стефанчук: Рішення не запрошувати росію на Саміт миру усвідомлене

Рішення не запрошувати росію на Глобальний саміт миру до Швейцарії історично закономірне й усвідомлене, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Насправді це питання є для нас і історичним, і усвідомленим. Україна намагалася багато разів у своїй історії розмовляти з росією і про щось домовлятися. Це було 1918 року, 1936 року, 1944 року, 1994 року. Я хочу нагадати, що в ці роки, після цих домовленостей, ми втратили українську державність, ми отримали Голодомор, ми отримали видворення кримських татар із Кримського півострова, ми отримали Будапештський меморандум, втратили третій (у світі - ІФ-У) потенціал ядерний і отримали агресію з боку російської федерації", - сказав Стефанчук на спільній пресконференції з президентом Національної ради Федеральних зборів Швейцарії Еріком Нуссбаумером у середу в Берні.

За його словами, сьогодні ці переговори мають відбуватися в іншому форматі.

"Ми хочемо, щоб країни, які зберуться на цей Саміт, чітко показали, хто є жертвою, а хто - агресором. Агресор має чітко прийняти ті умови, про які йому будуть говорити країни, які стоять поруч із жертвами", - наголосив Стефанчук.