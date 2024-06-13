У ТЦК назвали поважні причини, через які можна не прийти до військомату

В мережі розповіли про те, які є поважні причини, через які можна не прийти в ТЦК та СП після вручення повістки.

Про це розповіли в пресслужбі Волинського обласного ТЦК та СП.

У разі неявки громадянин зобов’язаний якнайшвидше, але не пізніше трьох днів, повідомити ТЦК та СП про причину. Після цього необхідно прибути до ТЦК та СП протягом 7 календарних днів.

Поважними причинами неприбуття до ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, визнаються:

перешкода стихійного характеру;

хвороба громадянина;

воєнні дії на відповідній території та їх наслідки або інші обставини, які позбавили його можливості особисто прибути у визначені пункт і строк;

смерть його близького родича (батьків, дружини (чоловіка), дитини, рідних брата, сестри, діда, баби) або близького родича його дружини (чоловіка).

Яка юридична відповідальність настає після неявки до ТЦК без поважних причин

Ігнорування повісток до ТЦК та СП тягне за собою адміністративну та кримінальну відповідальність. Якщо чоловік не з’явиться за викликом, директор ТЦК або попросить поліцію передати кривдника до центру комплектування, або надішле рекомендований лист із проханням прибути до ТЦК.

За неявку за повісткою на уточнення, оновлення даних або ж на повістку на ВЛК громадянин може отримати покарання у вигляді штрафу, у мирний час передбачено штраф від 5 100 до 8 500 гривень для громадян та від 17 000 до 34 000 гривень для посадових та юридичних осіб. У воєнний час штрафи складатимуть від 17 000 до 25 500 гривень для громадян та від 34 000 до 59 000 гривень для посадових та юридичних осіб.