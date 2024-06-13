ЄІБ та ЄБРР заявили, що планують подальші інвестиції в економіку України

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) та Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) планують подальші інвестиції в економіку України з урахуванням воєнних ризиків, намагаючись рівномірно розподіляти кошти між державним і приватним секторами.

Про це в межах дискусії на тему “Зменшення ризиків і доступ до фінансування – розкриття інвестиційного і торговельного потенціалу” під час Конференції з відновлення України заявили керівники ЄІБ і ЄБРР, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Директор ЄІБ Лайонель Рапай зазначив, що вже після початку повномасштабного вторгнення Росії його банк інвестував в Україну понад 2 млрд євро за трьома напрямками: критична інфраструктура, інвестиції на муніципальному рівні, а також підтримка приватного сектору.

Зокрема, у контексті критичної інфраструктури банк фінансував відновлення мостів, залізничної інфраструктури тощо. Водночас на муніципальному рівні йдеться про інвестиції у соціальну інфраструктуру – відновлення лікарень, будівництво соціального житла. За словами Рапая, напередодні було підписано чергову угоду на 100 млн євро на розвиток соціальної інфраструктури. В контексті підтримки приватного сектора директор ЄІБ найбільшим викликом назвав те, щоб українські банки могли доправляти кошти до приватного сектору.

“Зараз за допомогою ЄС і Єврокомісії для механізму допомоги Україні ми можемо мобілізувати ще більше 1 млрд євро для цього”, - наголосив Рапай.

У свою чергу керуючий директор ЄБРР Арвід Тюркнер підкреслив, що з початку повномасштабної війни банк інвестував в Україну більше 4 млрд євро, рівномірно розподіливши кошти між державним і приватним секторами.

“У цьому році ми вже також інвестували, і з гордістю можу сказати, що на цій конференції ми додаємо ще 1 млрд євро нового фінансування”,- підкреслив Тюркнер.

Він додав, що це є комбінацією попередніх угод про фінансування і зобов’язань, які були взяті банком.

“Ми хочемо почати працювати якомога швидше, враховуючи ситуацію і величезні потреби”, - констатував Тюркнер.