Прем'єр Вірменії заявив про вихід з ОДКБ, оскільки організація не виконує своїх зобов'язань

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), оскільки члени організації не виконують своїх зобов'язань. Про це повідомило видання Armenpress у середу, 12 червня.
"Члени організації, виявилося, що вони не виконують своїх договірних зобов'язань, а йдуть, планують війну з Азербайджаном проти нас", - сказав Пашинян.
Відповідаючи на реакцію представників опозиції із залу, прем'єр-міністр Вірменії підкреслив, що "назад ми не повернемося".
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023