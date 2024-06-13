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Прем'єр Вірменії заявив про вихід з ОДКБ, оскільки організація не виконує своїх зобов'язань

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Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що його країна вийде з Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ), оскільки члени організації не виконують своїх зобов'язань. Про це повідомило видання Armenpress у середу, 12 червня.

"Члени організації, виявилося, що вони не виконують своїх договірних зобов'язань, а йдуть, планують війну з Азербайджаном проти нас", - сказав Пашинян.

Відповідаючи на реакцію представників опозиції із залу, прем'єр-міністр Вірменії підкреслив, що "назад ми не повернемося".

ОДКБ, Пашинян
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