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Шольц: Говорити про досягнення миру в Україні без участі росії не можна

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Пропозиції росії щодо врегулювання війни в Україні не обговорювалися на мирному саміті у Швейцарії.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Він зазначив, що план, висунутий президентом рф володимиром путіним, "не мав серйозного наміру". Крім того, пропозиції путіна - відмовитися Україні від чотирьох областей (Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької), на які претендує росія, а також припинити бойові дії та відмовитися від амбіцій членства в НАТО - були спрямовані лише на те, щоб відвернути увагу від конференції .

Нагадаємо, за словами Олафа Шольца, росія могла б закінчити війну вже сьогодні чи будь-якої миті, але відмовилася від цього. Водночас канцлер Німеччини вважає, що говорити про досягнення миру в Україні без участі росії не можна.

Шольц
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