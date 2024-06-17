Зеленський: Ми почали переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого Саміту миру

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ розпочав переговори з низкою країн, які висловили зацікавленість у проведенні другого Саміту миру.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав за підсумками першого Саміту миру у Швейцарії.

За його словами, "кожен крок на шляху до справедливого миру" привертав увагу певних груп учасників Саміту, а також країн, "які ще не долучилися, але зацікавлені в мирі".

"У нас уже є країни, які висловили свою зацікавленість у проведенні другого мирного Саміту, і ми розпочали з ними переговори", – заявив Зеленський, не назвавши перелік таких країн.

Президент також повідомив, що держави-учасниці домовилися продовжити спільну роботу щодо пунктів Формули миру, зокрема на рівні радників та міністрів держав-учасниць, а також формі спеціальних зустрічей.

"Три виклики були детально проаналізовані на першому мирному саміті: ядерна безпека, продовольча безпека та звільнення наших полонених, а також тисяч і тисяч дітей, викрадених РФ. І тепер, після Саміту, ми запропонували й домовилися продовжити нашу спільну роботу на технічному рівні", – зауважив Зеленський.

У спільному комюніке учасники Саміту миру підтвердили відданість утриманню від погрози силою або її застосування проти територіальної цілісності чи політичної незалежності будь-якої держави, принципам суверенітету, незалежності й територіальної цілісності всіх держав, включно з Україною.

Підсумкову декларацію Глобального саміту миру, що проходить у Швейцарії, підписали 80 держав та чотири організації.