Міноборони: Майже 2 млн військовозобов’язаних оновили дані

Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок "Резерв +", передає УНН із посиланням на Міноборони.

"Резерв+ залишається найзручнішим способом оновлення даних. Вже 1,5 млн громадян оновили дані через мобільний застосунок. Через ЦНАП — понад 233 000 оновлень, а через ТЦК та СП — 208 000. Цифрові інструменти допомагають оновлювати дані з будь-якої локації та розвантажують ТЦК", — зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

За даними відомства, серед користувачів застосунку — 210 000 військовозобов'язаних жінок. Найактивніше оновлюють дані за кордоном у Польщі, Німеччині, Чехії, Канаді та США.

У Міноборони нагадали, що оновити дані потрібно до 16 липня.

"Завантажте Резерв+ в App Store чи Google Play та авторизуйтеся через Bank ID або зверніться до ТЦК чи ЦНАП", - додали у відомстві.