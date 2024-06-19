Кулеба: У питанні повернення українців з-за кордону треба знаходити правильні інструменти і взаємодію

У питанні заохочення українців повертатися з-за кордону на Батьківщину треба знаходити правильні інструменти і взаємодію.

У цьому питанні не можна дотискати. Про це на пресконференції з першою леді України Оленою Зеленською щодо 4-го Саміту перших леді та джентльменів заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Треба знайти правильні слова, правильні інструменти і правильну взаємодію. Тут (у питанні повернення українців - Gazeta.ua) не можна дотискати", - зазначив Кулеба.

За його словами, спілкування з урядами країн, в яких зараз перебуває найбільше українських громадян, свідчить, що, з одного боку, вони задоволені тим, що українці у них живуть, працюють і адаптуються в їхніх суспільствах, а з другого - вони хочуть допомогти повернути їх.

"Вони (уряди країн перебування українців - Gazeta.ua) самі знаходяться в дуже вузькому просторі для маневру, тому що ти не можеш робити це примусово. І так само й для нас", - зауважив очільник МЗС.

Кулеба зазначив, що серед загальної кількості українців за кордоном є люди, які не мають куди повернутися або не можуть цього зробити через хворобу, необхідність догляду за близькими та інші подібні гострі гуманітарні питання.

"Я думаю, якщо цю групу відставити вбік, для решти українців, які зараз за кордоном, ми всі присутні в цій залі, ті, хто сьогодні складає сесію в університетах, ходять на роботу в полях, на заводах, у бізнесі, наочний доказ того, що в Україні можна жити, розвиватися і ростити дітей", - додав український міністр.