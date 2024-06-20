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Польща: Процес переговорів щодо вступу України в ЄС буде важкий

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Процес переговорів щодо вступу України в ЄС буде важкий, він вимагатиме від Києва продовження реформ.

Про це повідомив міністр у справах Європейського Союзу Польщі Адам Шлапка під час спільної пресконференції з віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною та державним міністром ФРН у справах Європи Анною Люрманн в Києві, передає кореспондент УНН.

«Польща завжди підтримувала європейську інтеграцію України, і я хотів би підкреслити, що Україна виконала всі умови, визначені Європейською Комісією, щоб офіційно розпочати процес переговорів про вступ», - сказав Шлапка.

Він нагадав, що на наступному тижні відбудеться міжурядова конференція Україна-ЄС.

«Ми повинні продовжувати цей процес і йти крок за кроком…Ми повинні розуміти, що це буде важкий процес, він вимагатиме від України продовження реформ, мова йде не про те, щоб поставити галочки, а про зміну країни», - розповів Шлапка.

Державний міністр ФРН у справах Європи Анна Люрманн наголосила, що майбутнє України звичайно у ЄС.

«Власне з цією метою ми всі прибули сьогодні для того, щоб це підтвердити. Ми працювали дуже щільно та плідно з усіма державними органами України, зокрема зі Стефанішиною над впровадженням реформ. Хочу зазначити, що у розвитку із впровадженням реформ Україна досягла величезних досягнень», - зазначила Люрманн.

Польща, Україна, ЄС, переговори
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