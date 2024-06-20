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Компанія Northrop Grumman планує побудувати на території України підприємство з виробництва боєприпасів, - ЗМІ

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Американська військово-промислова компанія Northrop Grumman планує побудувати на території України підприємство з виробництва боєприпасів середнього калібру.

Про це газета Breaking Defense повідомила з посиланням на директора з міжнародного бізнесу Northrop Grumman Дейва Бартелла.

Про плани компанії створити в Україні підприємство з виробництва боєприпасів Бартелл сказав під час розмови з головним заступником помічника державного секретаря США з військово-політичних питань Стенлі Брауном на виставці озброєнь Eurosatory 2024 у Парижі.

"Ми, як ви знаєте, працюємо в Україні над виробництвом боєприпасів середнього калібру. Це наш перший проєкт <...> Ми плануємо розширити цю сферу на танкові боєприпаси й артилерійські снаряди", — сказав Бартелл.

Бартелл не став докладно розповідати про план спільного виробництва, а в Northrop Grumman відмовилися від коментарів для статті Breaking Defense.

Під час розмови Бартелл та Браун згадали, що уряд України інвестує 2 млрд доларів в оборонну промисловість. Це і стало ключовим фактором для Northrop Grumman в ухваленні рішення про будівництво підприємства на території України.

снаряди, Northrop Grumman
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