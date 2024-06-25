Мінінфраструктури: Перевізники мають повернути всі фури з країн ЄС в Україну до 10 липня

Українські перевізники, які працюють в країнах Євросоюзу, мають повернути всі фури в Україну до 10 липня, щоб оновити документи відповідно до нових вимог “транспортного безвізу”.
Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.
"До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно", - зауважив Деркач.
За його словами, ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, є:
Деркач уточнив, що Україна окремо домовилась з Єврокомісією про перехідний період для українських перевізників.
Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.
Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.
Йдеться про:
Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.