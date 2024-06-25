Мінінфраструктури: Перевізники мають повернути всі фури з країн ЄС в Україну до 10 липня

Українські перевізники, які працюють в країнах Євросоюзу, мають повернути всі фури в Україну до 10 липня, щоб оновити документи відповідно до нових вимог “транспортного безвізу”.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

"До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням. Після 10 липня нові правила почнуть діяти повноцінно", - зауважив Деркач.

За його словами, ключовими документами, які повинні мати перевізники, щоб відповідати оновленим вимогам, є:

наявність витягу про отримання ліцензії англійською мовою;

документи на вантаж для порожніх вантажівок;

маркування транспорту.

Деркач уточнив, що Україна окремо домовилась з Єврокомісією про перехідний період для українських перевізників.

Нагадаємо, 20 червня у Брюсселі заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач та комісар ЄС з питань транспорту Адіна Велян підписали Угоду про продовження лібералізації вантажних перевезень.

Підписана Угода містить кілька ключових змін. Вони стосуються як українських компаній, так і іноземних. Тобто всіх, хто виконує перевезення відповідно до Угоди.

Йдеться про:

Маркування вантажівок, що виконують перевезення відповідно до Угоди.

Необхідність для всіх водіїв мати ліцензію на перевезення чи інші підтверджувальні документи під час виконання перевезення.

Зобов’язання для перевізників, що слідують порожніми за товарами, мати підтверджувальні документи на товари, які вони планують завозити.

Також, оновлена Угода передбачає cтворення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу виконання Угоди.