Парламентар розповів, кому після оновлення даних у застосунку "Резерв+" доведеться йти до ТЦК та СП

Військовозобов'язаним, які не пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), навіть після оновлення даних у застосунку "Резерв+" доведеться йти до ТЦК та СП. Адже кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК.

Про це в інтерв'ю Radio NV розповів секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

За його словами, деякі питання використання застосунку досі залишаються не вирішеними.

"Це, наприклад, історія про ВЛК. Кожен військовозобов'язаний має раз на рік проходити ВЛК. От коли тебе зупиняють, а в тебе немає ВЛК, тебе можуть забрати або змусити її проходити. А піти самостійно, наприклад, на якусь комісію і потім прикріпити цей висновок ВЛК до застосунку, в тебе немає можливості. Тобі направлення треба взяти в ТЦК і потім принести його в ТЦК. Однаково ти туди йдеш", - розповів Костенко.