Кабмін: Відмова здобувача освіти від проходження базової загальновійськової підготовки є підставою для його відрахування

Проходження практичної частини базової загальновійськової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування освітніх програм у вишах.

Про це йдеться в Порядку проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських, доданому до постанови Кабінету Міністрів № 734 від 21 червня 2024 року, передає Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

"Проходження практичної базової підготовки для здобувачів освіти чоловічої статі є обов’язковою умовою опанування відповідної освітньої програми (у тому числі бакалавра, магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування). Відмова здобувача освіти чоловічої статі, який визнаний придатним до військової служби, від проходження практичної базової підготовки є підставою для його відрахування із закладу освіти, відповідно до законодавства у сфері освіти", - йдеться в документі.

Також зазначається, що базову загальновійськову підготовку проходять особи, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти, ️курсанти вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищої освіти та курсанти вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських. Йдеться про виші усіх форм власності.

Базова підготовка стане окремою дисципліною у ЗВО та складатиметься з теоретичної та практичної частин. Зазначається, що практична підготовка проводиться "після опанування теоретичної частини у поточному навчальному році строком до одного місяця протягом травня — жовтня завдяки часу, відведеному на канікулярну відпустку здобувачів вищої освіти".