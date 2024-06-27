Подоляк: Створення воєнної поліції є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ

Створення воєнної поліції з чіткими зобов'язанями є критично важливим для забезпечення правопорядку у ЗСУ. Про це заявив Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю Новини.LIVE.

"У нас великі Збройні сили, там є злочини, і з цим треба працювати. Це не погано і не добре - це обʼєктивна реальність. Відтак має бути орган, який матиме чіткі повноваження роботи саме з цією соціальною категорією", - сказав Подоляк.

Він зауважив, що є багато людей в Україні, які хочуть жити в анархії.

"Людям здається, що тоді можна робити все, що тобі подобається. А життя в суспільстві - це якраз жити з певними обмеженнями, які враховують інтереси різних соціальних груп. Тому ні анархія, ні крайні форми лібералізму і колективізму не припустимі. Потрібно перебувати десь посередині. Тобто стримувати свої бажання через певні правила, які гарантують усім рівні умови існування. Немає Богом обраних людей", - сказав він.

Подоляк припустив, що на етапі формування органу можуть виникати помилки.

"Наприклад, подивіться, як зараз працюють СБУ чи розвідка. Це зовсім різні служби, якщо порівнювати їхню роботу до війни і їх діяльність зараз. Всі інституції поступово стають набагато більш професійними і прозорими. Те ж саме буде із воєнною поліцією", - пояснив радник.

Що робитиме воєнна поліція:

здійснювати підтримку правопорядку серед військовослужбовців у військових частинах, на військових об'єктах, у військових містечках, у громадських місцях, військовозобов'язаних і резервістів під час проходження ними зборів, а також серед особового складу національного контингенту, направленого Україною для участі в міжнародних операціях із підтримання миру і безпеки;

патрулювати гарнізони, прилеглі до них населені пункти, території військових містечок і військових об'єктів, місцях дислокації військових частин і прилеглі до них території, а також громадські місця;

розшукувати та затримувати військовослужбовців у випадках, визначених законом, а також здійснювати розшук військовослужбовців, які зникли безвісти;

розшукувати викрадену або втрачену вогнепальну зброю, бойові припаси до неї та вибухові речовини, що перебувають на обліку у військових частинах МОУ, ЗСУ та Державної спеціальної служби транспорту;

здійснювати охорону держмайна від протиправних посягань у МОУ, ЗСУ та Державній спеціальній службі транспорту;

здійснювати контроль за дотриманням учасниками дорожнього руху Правил дорожнього руху під час використання військових транспортних засобів;

регулювати дорожній рух на вулично-дорожній мережі під час проходження колон військових транспортних засобів, супроводжувати ці колони та транспортні засоби спеціального призначення;

зупиняти військові транспортні засоби і перевіряти документи в разі порушень водіями ПДР;

здійснювати захист життя, здоров'я, прав і законних інтересів військовослужбовців та членів їхніх сімей;

проводити службові розслідування та службові перевірки відповідно до вимог Закону, а також за наявності підстав скеровувати подання про усунення порушень закону, причин та умов, що їм сприяли.

Крім того, оперативні підрозділи воєнної поліції будуть здійснювати оперативно-розшукову діяльність, а також проводити слідчі дії.