Орбан заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею ЄК

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан перед самітом лідерів заявив, що "не може" погодитися на повторне призначення Урсули фон дер Ляєн очільницею Єврокомісії.
Як повідомляє "Європейська правда", його заяву опублікував прессекретар угорського уряду Золтан Ковач.
Орбан заявив, що Угорщина "не може підтримати" продовження мандату фон дер Ляєн, та звинуватив її у тому, що інструменти для захисту верховенства права використали проти Угорщини упереджено.
Він також заявив, що коаліція, яку сформували найбільші політичні об’єднання – "Європейська народна партія", соціал-демократи і ліберали – для призначення керівництва Євросоюзу є "коаліцією брехні та обману", та що домовленості ґрунтуються на партійній лінії, а не програмах чи майбутніх планах.
"Це кричуще захоплення влади, і ми не бачимо сенсу підтримувати таке зловживання владою", – заявив Віктор Орбан.
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