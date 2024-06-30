ISW: російські націоналісти висловлюють дедалі більше сумнівів у здатності кремля запобігти новим терористичним атакам

російські ультранаціоналісти висловлюють дедалі більше сумнівів у здатності кремля запобігти новим терористичним атакам, а також вирішити проблему етнічної та релігійної напруженості в росії після нещодавніх терактів у Республіці Дагестан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські ультранаціоналісти широко розповсюдили історію про те, що екстремісти начебто переслідували російського лікаря у Дагестані, який відмовився прийняти пацієнтку, що не зняла нікаб - довгий одяг, який носять мусульманські жінки для прикриття всього тіла й обличчя, за винятком очей. Вони також стверджували, що екстремістські діячі начебто організували цю подію для розпалювання подальшої етнічної та релігійної напруженості у Дагестані.

Крім того, йдеться у звіті ISW, російські ультранаціоналісти стверджували, що дагестанські чиновники начебто знають особи екстремістських ідейних лідерів, але дозволили радикальним салафітам-джихадистам контролювати цілі сфери суспільного життя у Республіці.

Ці заяви призвели до поновлення дискусій про заборону нікабу в росії, що спонукало голову слідчого комітету рф олександра бастрикіна висловити непряму підтримку забороні цього одягу.

В Інституті вивчення війни нагадали, що деякі західні країни та країни з мусульманською більшістю населення запровадили різні закони про заборону релігійного одягу та одягу, що закриває обличчя. При тому, що російська ультранаціоналістична дискусія щодо нікабу є дивною, з огляду на той факт, що у росії небагато мусульман носять такий одяг.

Аналітики ISW припустили, що занепокоєння російських ультранаціоналістів питанням нікабу, потрібне їм для висловлення свого сприйняття екстремістської загрози, що походить від російських мусульманських меншин. Водночас, таким чином вони намагаються критикувати російську владу за недостатні кроки для запобігання неминучих терористичних атак у майбутньому.

"російські ультранаціоналісти, ймовірно, будуть продовжувати висловлювати свої побоювання щодо подальших терористичних атак для дедалі більшого розпалювання етнічної та релігійної напруженості. ISW вважає, що російська ультранаціоналістична риторика частково відштовхує громади меншин і мусульманської більшості та породжує ворожнечу, яку салафітські джихадистські угруповання можуть використати для вербування нових прихильників", - йдеться у звіті ISW.