Українці отримали 11,2 тисячи пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя

В рамках програми доступної іпотеки "єОселя" видано 11,2 тис. пільгових іпотечних кредитів на загальну понад 17,6 млрд гривень.

Про це йдеться у повідомленні уряду, передають Українськi Новини.

"11 164 родини отримали кредити на суму понад 17,6 млрд грн у рамках урядової програми "єОселя" з моменту її старту. За минулий тиждень видано 157 кредитів на загальну суму 245 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що минулого тижня пільгові іпотечні кредити отримали 78 військовослужбовців та силовиків, 9 педагогів, 11 медиків, 3 науковці, 40 родин без власного житла, 7 родин внутрішньо переміщених осіб, 9 ветеранів.