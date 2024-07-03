Доходи російських компаній впали на 36%, - ЗМІ

Загальний дохід російських компаній у 2023 році впав на 36% - до 814 трлн рублів.
Про це свідчать дані аналітичного порталу федеральної податкової служби рф, пишуть росЗМі у вівторок, 2 липня.
Водночас у перший рік війни проти України показник уперше перевищив квадрильйон і становив 1267 трлн руб.
Зниження доходів компаній рф минулого року пов'язане із зовнішніми санкціями: бізнесу потрібно перебудовувати логістичні та виробничі процеси.
Оскільки інфраструктура економічних відносин бізнесу з "дружніми" країнами для росії не була достатньо розвиненою, це вимагало побудови нових торговельно-фінансових зв'язків торік.
Однак загалом ситуація з рентабельністю організацій у 2023 році склалася доволі позитивна - показники опинилися на рівні 2019 року. Деякі галузі перейшли з розряду стабільно нерентабельних у рентабельні, зокрема машинобудування. Це безпосередньо пов'язано з війною в Україні та держоборонзамовленням, але також і з імпортозаміщенням.
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