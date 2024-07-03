В Україні у 2025 році з’явиться податок на солодкі напої

До Податкового кодексу введуть нову ставку податку на мінеральні та газовані води з додаванням цукру та інших підсолоджувачів або ароматичних речовин. Відповідний акциз закладено у бюджетну декларацію на 2025-2027 роки, яку опубліковано на сайті Кабінету міністрів.
Акциз на підсолоджені цукром напої є частиною Національної стратегії доходів до 2030 року. Тепер ставка податку на солодку воду може становити €0,1 (приблизно 4 грн) за кожен літр напою.
Запровадження податку на солодкі напої планували ще з минулого року, коли у Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти:
Зазначається, що міністерство охорони здоров'я підтримує запровадження акцизу, так як постійне вживання солодких газованих напоїв призводить до розвитку діабету, появи надмірної ваги тощо.
Інші податкові ініціативи в бюджетній декларації передбачають запровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією для податкових цілей, наближення ставок акцизного податку на тютюнові вироби та пальне до європейського рівня, приведення податкових пільг та знижених ставок податку на додану вартість у відповідність з вимогами ЄС.
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