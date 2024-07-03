Плетенчук: Україна не вражає цивільні судна, навіть ті, які набивають награбованими ресурсами з ТОТ

Збройні сили України не вражають судна в Азовському морі, оскільки військові кораблі росіян не заходять в окуповані порти.

Тоді як Україна не вражає цивільні судна, навіть ті, які набивають награбованими ресурсами з тимчасово окупованої нашої території.

Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.

У Плетенчука запитали, чому ЗСУ перестали бити по російських кораблях в Азовському морі, хоча у 2022 році вражали судна в тимчасово окупованому Бердянську.

«росія не заходить військовими кораблями в порти Маріуполя і Бердянська, в якому на початку повномасштабного вторгнення був знищений великий десантний корабель Саратов, і ще два – пошкоджено. Вони продовжують використовувати ці порти для пограбунку окупованих територій – збіжжя і метал», – заявив речник.

Він пояснив, що для крадених ресурсів росіяни використовують здебільшого судна, які не заходять в іноземні порти, а натомість перевантажують з цих кораблів вкрадене на “білий флот”.

Плетенчук додав, що Україна слідкує за цією ситуацією, і вже були кейси, коли аналіз показував походження зерна – і це “досить нескладно” робити, оскільки кораблі помітні з великої відстані.

Речник ВМС зауважив, що дії росіян із цими суднами є порушенням міжнародного права.

Крім того він нагадав, що Керченська протока зараз взагалі закрита, але деякі іноземні судна заходять в окуповані порти та проходять через протоку, прямуючи до Босфору або з нього.