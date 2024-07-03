Плетенчук: Україна не вражає цивільні судна, навіть ті, які набивають награбованими ресурсами з ТОТ

Збройні сили України не вражають судна в Азовському морі, оскільки військові кораблі росіян не заходять в окуповані порти.
Тоді як Україна не вражає цивільні судна, навіть ті, які набивають награбованими ресурсами з тимчасово окупованої нашої території.
Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в інтерв’ю Центру журналістських розслідувань.
У Плетенчука запитали, чому ЗСУ перестали бити по російських кораблях в Азовському морі, хоча у 2022 році вражали судна в тимчасово окупованому Бердянську.
«росія не заходить військовими кораблями в порти Маріуполя і Бердянська, в якому на початку повномасштабного вторгнення був знищений великий десантний корабель Саратов, і ще два – пошкоджено. Вони продовжують використовувати ці порти для пограбунку окупованих територій – збіжжя і метал», – заявив речник.
Він пояснив, що для крадених ресурсів росіяни використовують здебільшого судна, які не заходять в іноземні порти, а натомість перевантажують з цих кораблів вкрадене на “білий флот”.
Плетенчук додав, що Україна слідкує за цією ситуацією, і вже були кейси, коли аналіз показував походження зерна – і це “досить нескладно” робити, оскільки кораблі помітні з великої відстані.
Речник ВМС зауважив, що дії росіян із цими суднами є порушенням міжнародного права.
Крім того він нагадав, що Керченська протока зараз взагалі закрита, але деякі іноземні судна заходять в окуповані порти та проходять через протоку, прямуючи до Босфору або з нього.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023