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Кулеба: Призначення прем'єр-міністерки Естонії на посаду високого представника ЄС – це прорив

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає "проривом" призначення глави естонського уряду Каї Каллас на посаду очільниці дипломатії ЄС.

Про це він сказав в інтерв’ю ELTA Zoomas, його цитує LRT, повідомляє "Європейська правда".

Кулеба надав свою оцінку претендентам на найвищі посади в інституціях ЄС на наступні п'ять років.

"Призначення прем'єр-міністерки Естонії на посаду високого представника ЄС – це прорив, особливо в контексті загроз зі сходу… Три роки тому, я думаю, було б важко уявити, що представник країни колишнього Радянського Союзу може стати верховним представником з питань зовнішньої політики", – зазначив Кулеба.

За його словами, це свідчить про одне: ЄС не ховається і не намагається бути м'якшим щодо російської загрози.

"Навпаки, він готовий прийняти виклик з силою, з мужністю, з принциповістю", – констатував Кулеба.

Міністр додав, що Україна буде стежити за остаточними рішеннями і дебатами в Європарламенті щодо призначення нового керівництва інституцій ЄС.

Кулеба, Каллас
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