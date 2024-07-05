путін назвав бойовиків терористичної організації "Талібан" своїми союзниками, - ЗМІ

Диктатор рф володимир путін назвав бойовиків радикального руху "Талібан", який 21 рік вважається терористичною організацією, своїми союзниками.
Про це він повідомив після зустрічі "ШОС Плюс" в Астані, інформують пропагандистські російські медіа.
У розмові з журналістами за підсумками засідання він заявив, що таліби є союзниками рф саме у боротьбі з тероризмом.
"Ми маємо виходити з того, що "Талібан" контролює владу в країні. І в цьому сенсі таліби, безумовно, для нас є союзниками боротьби з тероризмом. Тому що будь-яка чинна влада зацікавлена у стабільності своєї влади та тієї держави, якою ця влада керує", - сказав путін.
Як відомо, "Талібан" визнано терористичним у росії з березня 2003 року за рішенням Верховного суду. Навесні 2024 року у російському МЗС заговорили про "опрацювання питання" зняття цього статусу. У травні представники МЗС та Мін'юсту доповіли главі кремля, що "Талібан" можна виключити зі списку заборонених організацій.
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