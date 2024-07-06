УІНП: У разі перемоги України зможемо повернути усі свої культурні цінності, які століттями вивозилися до росії

У разі поразки росії Україна здобуде право на повернення всіх своїх культурних цінностей, які століттями вивозилися до Росії.

Про це заявив голова Українського інституту національної пам'яті (УІНП) Антон Дробович під час міжнародної конференції «Захист культурної спадщини та протидія культурному стиранню у збройному конфлікті: нові виклики та досвід України», передає Укрінформ.

"У результаті військової поразки росії ми отримаємо право на повернення цінностей, які належать Україні", - заявив Дробович.

Він додав, що мова йде також про повернення культурних цінностей, які були знайдені на території України. "Всі цінності, які впродовж століть вивозилися до росії під час імперії чи союзу мають бути повернуті Україні, Узбекистану, Білорусі та іншим країнам, де їх було знайдено", - зазначив він.

Голова Українського інституту національної пам'яті додав, що наразі міжнародне право є занадто формальним та недієвим. "Міжнародне право формально підходить до питання повернення культурної спадщини поневолених народів, воно навіть не містить рекомендацій щодо необхідності їх повернення. Навіть договори, які Україна мала з росією в межах СНД, є більш конкретними", - сказав Дробович.

Він акцентував на тому, що необхідні правові зміни як на національному, так і на міжнародному рівнях.

"Має виникнути синергетичний ефект, коли ми будемо змінювати та оновлювати наше законодавство та вносити пропозиції щодо створення спеціальних міжнародних конвенцій, які б відповідали викликам сьогодення", - підкреслив голова Інституту нацпам'яті.