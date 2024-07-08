У Австрії пояснили високу частку природного газу з рф

Австрія у квітні цього року імпортувала 81% природного газу з російської федерації, а місяцем раніше ця частка була ще більшою – 93%.

Як пише lb.ua, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на дані Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії.

У лютому та січні цього року загальна частка російського газу в австрійському імпорті становила 87% та 97% відповідно. У лютому 2022 року Австрія імпортувала 79% свого газу з росії.

Конкретні цифри обсягів імпортованого газу не наводяться. Водночас зазначається, що загальний обсяг імпорту природного газу до Австрії загалом зменшився і у квітні 2024 року становив 87% від обсягів, які надходили в країну на момент повномасштабного вторгнення рф в Україну у лютому 2022 року.

У Міністерстві енергетики країни пояснюють високу частку російського газу тим, що довгостроковий контракт продовжує діяти, а імпорт газу альтернативними маршрутами ускладнюють великі газові збори у Німеччині.