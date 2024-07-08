Речник ОСУВ Хортиця прокоментував інформацію Forbes про нібито 99 000 ліквідованих росіян в районі Часового Яру

З квітня до червня у зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" російська окупаційна армія втратила 82 000 осіб – йдеться про східний напрямок загалом. Про це в ефірі телемарафону заявив речник "Хортиці" Назар Волошин, коментуючи інформацію Forbes про нібито 99 000 ліквідованих росіян в районі Часового Яру.

За даними журналістів Forbes, від початку кампанії в Часовому Яру російські військові нібито втратили 99 000 осіб. Хоча не всі вони загинули безпосередньо в Часовому Яру, значна їх частина зазнала втрат у цьому регіоні, писало видання.

За словами Волошина, цифра, з одного боку, близька до реальності, з іншого – все ж перебільшена.

"Я не стану сперечатися з експертами. Але щодо Часового Яру цифра надто велика. Там цифра за весь час активної ворожої операції зі знищення мікрорайону "Канал" становить близько 5000 особового складу", – сказав речник ЗСУ.

Загалом у зоні відповідальності "Хортиці" ворожі втрати становлять: