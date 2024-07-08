Плетенчук: Для росіян «мертвою» зоною можна вважати всю акваторію Чорного моря

Сьогодні 25 тис. квадратних кілометрів Чорного моря є «сірою» зоною для всіх, для росіян «мертвою» зоною можна вважати всю акваторію.
Про це в інтерв’ю «24-му каналу» заявив речник Військово-морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, передає Укрінформ.
«25 тисяч квадратних кілометрів Чорного моря є «сірою зоною». На цій ділянці ніхто не може повноцінно закріпитися й панувати. Ми там підставляємося під удари рашистської авіації, а вони – під наші системи озброєння… Для росіян же «мертвою» зоною можна вважати ледве не всю акваторію Чорного моря. Якщо раніше загарбники дозволяли собі заходити у західну чи північно-західну його частину, то зараз навіть у центральній частині їм небезпечно», - розповів Плетенчук.
За його словами, через небезпеку, яку для ворога несуть наші «Нептуни» та морські дрони, наразі росіяни практично не виходять у море. Навіть не можуть організувати морську логістику з материкової частини до Криму силами Чорноморського флоту.
«Ті кораблі, які не є носіями крилатих ракет, зараз ніяк не дотичні до дій у морі, тому що для цього треба зайти у зону ураження наших засобів. Вони це не одразу зрозуміли, але наступила стадія прийняття. Росіяни зрозуміли своє місце, і практично не виходять у море. Проводили якісь навчання на Азові, але потім швидко повернулися до Новоросійська», - додав Плетенчук.
Він також додав, що наразі у Чорному морі залишився лише підводний човен. Усі інші кораблі поки що перебувають у пунктах базування, де переважною мірою виконують завдання з їх охорони.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023