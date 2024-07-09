МОЗ ФРН: Німеччина готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні "Охматдит"

Німеччина готова взяти на лікування українських дітей після російського удару по лікарні "Охматдит" у Києві. Про це заявив міністр охорони здоров'я ФРН Карл Лаутербах написав у X, передає УНН.

Німецький посадовець провів телефонну розмову з очільником МОЗ України Віктором Ляшком і запевнив, що "прийме хворих дітей, які цього потребують, у будь-який час". За його словами, за ними виїдуть уже в середу.

«Цілеспрямованим нападом на дитячу лікарню путін вкотре показав, що він воєнний злочинець», - додав німецький міністр.