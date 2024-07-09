ЦПД: Армія окупантів цілеспрямовано била по українських містах, житлових будинках і дитячій лікарні

Після російського терористичного ракетного удару по території України, зокрема по Києву, російські пропагандисти почали поширювати наратив про те, що влучання у житлові будинки і дитячу лікарню "Охматдит" - це буцімто наслідки роботи української ППО, а не російських ударів.

Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

"Насправді це черговий терористичний акт країни-агресорки. Армія окупантів цілеспрямовано била по українських містах, житлових будинках і дитячій лікарні. росіяни свідомо тероризують і вбивають українців", - повідомляє ЦПД.

"Якби не було ППО, кількість загиблих була б значно більшою, оскільки чимало ракет не долетіли до міст. У результаті ракетних ударів по Україні є загиблі, і винен у цьому саме путін, який свідомо віддає такі злочинні накази. росія має відповісти за всі скоєні злочини проти українського народу", - пише ЦПД.

росіяни вдарили по "Охматдиту" крилатою ракетою Х-101, повідомила Служба безпеки України.

"Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", - сказав голова СБУ Василь Малюк.