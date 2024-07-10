Мельничук: Уряд України включив до переліку великої приватизації підприємства, конфісковані в російських бізнесменів

Уряд України включив до переліку великої приватизації підприємства Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат та Аерок, конфісковані в близьких до кремля російських бізнесменів. Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук на своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що Кабмін ухвалив це рішення на засіданні у вівторок, 9 липня.

За його словами, в обох випадках на приватизацію планують виставити 100% корпоративних прав обох компаній.

Нагадаємо, Фонд державного майна продав на онлайн-аукціоні єдиний майновий комплекс ДП Завод Електропобутприлад у Чернівцях.