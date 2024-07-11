Транспортний безвіз між Україною та Євросоюзом запрацював за новими правилами

10 липня завершився перехідний період оновленої Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом, дію якої у червні продовжили до середини 2025 року. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
Це означає, що всі вантажівки, які виконують перевезення в рамках транспортного безвізу, повинні дотримуватись оновлених правил. Йдеться як про українських, так і іноземних перевізників.
Основні нововведення оновленого транспортного безвізу:
Також оновлена угода передбачає створення спеціальної робочої групи представників України та ЄС для моніторингу її виконання.
До початку повномасштабного вторгнення автомобільні перевезення між Україною та ЄС здійснювалися на основі фіксованої кількості дозволів. Вони часто закінчувалися передчасно.
Підписаний у червні 2022 року документ про лібералізацію транспортних перевезень скасував необхідність отримання українськими перевізниками дозволів на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС. Також без дозволів в Україну отримали можливість завозити товари перевізники держав-членів ЄС.
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