Соломчук: Цього року Україна може зібрати 75 млн тонн врожаю олійних, зернових та зернобобових культур

Україна у 2024 році може отримати 75 млн тонн урожаю сільськогосподарських культур.
Як передає Укрінформ, про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук під час телемарафону "Єдині новини".
"Ми можемо розраховувати на 75 млн т врожаю олійних, зернових та зернобобових культур цьогоріч", - повідомив депутат.
Він додав, що в планах держави - вийти на довоєнний рівень урожаїв сільськогосподарських культур.
"100 млн т - той рівень, до якого ми прагнемо повернутися", - зазначив Соломчук.
Депутат вказав на причини, які негативно впливають на нинішні врожаї.
"Обстріли росією сховищ зерна, спека та займання полів, низькі закупівельні ціни вплинули на зменшення кількості посівів та врожаю цьогоріч", - повідомив член профільного комітету.
Народний обранець підкреслив, що питання підвищення акцизів на пальне для аграріїв парламент нині не розглядає.
"Збільшення акцизу на пальне для аграріїв призведе до підвищення цін на їхню продукцію на 15%, тому дане питання не на часі", - вважає Соломчук.
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