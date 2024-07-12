Мінінфраструктури: В Україні спростили отримання дозволів на нерегулярні автомобільні перевезення

В Україні спростили отримання дозволів на нерегулярні автомобільні перевезення. Тепер замовити дозволи можна онлайн в електронному кабінеті.
Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
У відомстві нагадують, що раніше перевізникам доводилось їздити безпосередньо в пункти видачі й замовляти дозволи на місці, що займало багато часу та вимагало додаткових ресурсів, а найголовніше – не було передбачуваності щодо наявності дозволу.
"Тепер у користувачів електронного кабінету є можливість замовлення дозволів онлайн", - зауважують в Мінінфраструктурі.
Там додають, що цифрові процеси сприяють швидкому отриманню необхідних документів без додаткових витрат та мінімізують корупційні ризики.
Завдяки цьому міжнародні перевезення стають більш доступними та зручними для всіх учасників ринку.
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